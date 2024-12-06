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Самбист Клецков заявил о важности открытия Музея героизма на ВДНХ

Мастер спорта РФ Клецков: героизм бывает разным

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Mos.ru

Экспозиция нового Музея героизма на ВДНХ покажет москвичам и гостям столицы о том, что самоотдача поможет достичь любых целей, рассказал Агентству городских новостей «Москва» заслуженный мастер спорта РФ, четырехкратный чемпион мира по самбо Никита Клецков.

Он отметил, что спорт учит не сдаваться и идти к своей цели.

«Здесь можно провести параллели с врачами или волонтерами. Они ежедневно совершают трудовые подвиги», — сказал Клецков.

По его словам, подвиги совершаются не только на полях сражений, но и в повседневной жизни.

«Открытие Музея героизма на ВДНХ напоминает, что героизм бывает разным. Это не только подвиги на поле боя, но и упорство, самоотдача и стремление к лучшему», — отметил он.

Напомним, Музей героизма на ВДНХ откроется 9 декабря на территории павильона №59 «Зерно». Общая площадь экспозиции нового музея составляет порядка 1 тыс. кв. м.

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