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Россияне смогут летать в Улан-Удэ «Аэрофлотом»

«Аэрофлот» откроет рейсы в Улан-Удэ

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ПАО «Аэрофлот»

С 28 декабря 2024 года «Аэрофлот» запустит регулярные рейсы в Улан-Удэ из Москвы, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Полеты будут проходить на самолетах Boeing 737-800 с двумя классами: 20 кресел в «Бизнесе» и 138 кресел в «Экономе».

Во время полета пассажиры на борту смогут бесплатно пользоваться беспроводной системой развлечений, а для пассажиров класса «Бизнес» также будет доступна стационарная мультимедийная система развлечений на широкоформатных мониторах.

Пассажиры, совершающие рейсы в/из Улан-Удэ на самолетах «Аэрофлота», смогут бесплатно провозить спортивное снаряжение.

В авиакомпании отметили, что запуск рейсов в столицу республики Бурятия позволит увеличить транспортную доступность региона и поможет развивать внутренний туризм.

Также пассажиры, отправляющиеся в Улан-Удэ, смогут посетить озеро Байкал, склоны гор Соболиная и Мамай и другие красивые места.

Напомним, в ноябре 2024 года открылся новый терминал аэропорта Байкал с телетрапами, обновленной зоной выдачи багажа и расширенной привокзальной парковкой.

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