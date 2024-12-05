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В США пожарные спасли чихуахуа, плавающую в ледяной воде

UPI: пожарные спасли чихуахуа, оказавшуюся в ледяной воде

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houstonbotanic/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США пожарные спасли чихуахуа, плавающую в ледяной воде, пишет UPI.

Когда прохожий заметил маленькую собачку, сидящую на опорной балке в ботаническом саду Хьюстона, он немедленно уведомил смотрителя парка Фернандо Виванко. В свою очередь мужчина выразил серьезные опасения за состояние чихуахуа, учитывая холодные воды и обилие аллигаторов в районе, после чего связался с властями.

Пожарная служба Хьюстона оперативно прибыла на место инцидента, однако собака, испугавшись людей, прыгнула в воду и попыталась уплыть. Спасателю удалось догнать испуганное животное и доставить его на сушу.

На следующий день оказалось, что у собаки есть хозяин, который забрал питомицу у человека, взявшего ее на передержку. Как чихуахуа оказалась в таком положении, владелец не уточнил.

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