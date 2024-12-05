Андрей Воробьев возложил цветы к Вечному огню у стен Кремля

Глава Подмосковья Андрей Воробьев 5 декабря, в 83-ю годовщину с начала контрнаступления Красной армии в Битве под Москвой, возложил цветы к Вечному огню у стен Кремля. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Сегодня памятный день, чтимый по всей стране — 5 декабря, начало контрнаступления. Все мы знаем, какой ценой добились наши деды и прадеды этого прорыва, этих первых побед под Истрой, Дмитровом, Лобней, Волоколамском», — сказал Андрей Воробьев.

После церемонии возложения глава Подмосковья встретился с героями СВО и волонтерами. Напомним, 5 декабря также отмечается День волонтера. На сегодняшний день в регионе насчитывается порядка 130 тыс. волонтеров, при этом более 50 тыс. из них — участники движения «Волонтеры Подмосковья».

«Хочу поприветствовать наших героев и волонтеров – эту большую команду единомышленников, которая в Московской области играет очень заметную роль. С кем-то мы уже встречались в самых разных местах, с кем-то сегодня впервые познакомились», — обратился Воробьев к участникам.

Так, одна из участниц встречи Ольга Ржавцева из Звенигорода рассказала, что пришла в волонтерское движение, поскольку была медиком в прошлом. Женщина неоднократно была в зоне СВО — она собирает и отвозит туда уникальные аптечки для штурмовиков.

«Моя дочь училась с ребятами-врачами, которые с первого дня стали участвовать в СВО, оказывали медицинскую помощь. Один из них погиб, один прошел через плен и так как все они, можно сказать, наши дети, я тоже включилась в эту работу», — рассказала Ржавцева.

Еще одним участником встречи стал боец спецназа Росгвардии Лев, который оказался в зоне СВО с первых дней. Его подразделение выполняло задачи на самых напряженных участках. В декабре 2022 года президент России Владимир Путин вручил Льву Орден Мужества.

«Очень приятно, что сегодня организована такая неформальная дружеская встреча, объединившая разных людей, которые имеют общую цель. Когда-то была сказана такая фраза: «Пока тыл не объединится, фронту победы не видать». Поэтому низкий поклон от всех военнослужащих нашим тыловым братьям - подразделениям волонтеров, которые оказывают огромную помощь и вносят свой вклад в победу», — сказал мужчина.