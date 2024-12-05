В Мурманске отпраздновали 65-летие ледокольного флота России

В Мурманске на базе компании «Атомфлот» 3 декабря провели празднование 65-летия ледокольного флота России. Об этом сообщается на сайте госкорпорации «Росатом», в которое входит предприятие.

В рамках юбилейных мероприятий, посвященных Дню атомного ледокольного флота России, прошли собрание рабочего коллектива ФГУП «Атомфлот» и церемония награждения моряков и береговых работников.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев направил участникам приветственное обращение. Его зачитал директор департамента реализации проектов в СМП и Арктики арктической дирекции госкорпорации «Росатом» Борис Кабаков.

«Свой 65-летний юбилей ФГУП «Атомфлот» встречает как эффективное и динамично развивающееся предприятие», — сказал он.

По его словам, в строй были введены три новых атомных ледокола, а в скором времени в состав флота войдет атомоход «Якутия». При этом он уточнил, что ведется строительство еще четырех судов.

«Но самое главное, что составляет гордость Атомфлота – его команда, отважные моряки-полярники, ежедневно покоряющие Арктику. Людей с таким знанием и опытом больше нет ни в одной стране мира», — добавил он.

Как отметил губернатор Мурманской области, атомный ледокольный флот является конкурентным преимуществом России. Он подчеркнул, что страна не просто поддерживает то, что создано ранее, а активно идет вперед.

«Мы гордимся тем, что порт приписки всех атомных ледоколов – наш Мурманск. Это полностью соответствует характеру города», — сказал он.

Также в рамках юбилейной программы на борту атомного ледокола «Ленин» прошла презентация книги историка флота Владимира Блинова «Полярные капитаны». Мероприятие завершилось включением праздничного освещения атомного ледокола «Ленин» и концертом группы Uma2rman.

Кроме того, в музее «Атом» на ВДНХ 3 декабря прошла панельная дискуссия «Сквозь толщи льда к сердцу Арктики: в поисках новых знаний», приуроченное к 65-летию атомного ледокольного флота России. Эксперты обсудили технологии для развития Арктики и познакомили слушателей с особенностями жизни в арктических условиях.

Также на мероприятии представили самый северный в мире лекторий, реализованный во время арктической экспедиции «Ледокол знаний – 2024». Она была организована сетью информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ) при поддержке «Росатома» и Российского общества «Знание».