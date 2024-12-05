Семилетний мальчик нашел в бардачке машины пистолет и выстрелил в двухлетнего брата

В штате Калифорния дошкольник случайно выстрелил в младшего брата, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает People.

Двое детей сидели в машине отца без присмотра взрослых. Старший семилетний брат нашел в бардачке пистолет. Он решил поиграть с огнестрельным оружием и случайно выстрелил в двухлетнего брата, который сидел рядом.

На место были вызваны экстренные службы, но спасти ребенка не удалось. За следствие отвечает Отдел специальных расследований шерифа города Крестлайн. Правоохранители разыскивают свидетелей происшествия.

До этого сообщалось, что в Ингушетии отец выстрелил в сына во дворе их дома. Юноша получил серьезную травму, его здоровью причинен тяжелый вред. По словам самого мужчины, в этот момент он чистил охотничье ружье и нанес молодому человеку травму случайно.

Ранее в США полицейские выстрелили в женщину с двухмесячным ребенком.