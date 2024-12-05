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Россиянка получила ожоги глаз на приеме у педиатра

«Фонтанка»: в Петербурге женщина получила ожоги глаз в кабинете врача

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Wikimedia Commons

В Петроградском районе Петербурга женщина пришла на прием к педиатру с двумя детьми и получила ожоги глаз из-за кварцевой лампы. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в детской поликлинике № 14, мать с двумя детьми находилась в кабинете врача-педиатра. Медик по ошибке включил в помещении кварцевую лампу вместе с обычным освещением. Женщина почувствовала резкую боль и ухудшение зрения.

Она обратилась к офтальмологу, у нее диагностировали ожоги кожи и сетчатки глаз. Заведующий медучреждением принес извинения и пригласил для осмотра детей. Супруги требуют провести проверку и возместить расходы на лечение за счет виновных, руководство поликлиники проводит внутреннюю проверку.

До этого сообщалось, что жительница Смоленска склеила ресницы суперклеем, когда делала маникюр. Бригада скорой помощи оказала девушке первую помощь. Врачи также напомнили, что при попадании клея в глаза необходимо тщательно промыть их водой , наложить повязку и обратиться к офтальмологу.

Ранее россиянин сжег кислотой глаза прохожему.

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