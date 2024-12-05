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Актеры и реконструкторы покажут битву за Москву 1941 года в кинопарке «Москино»

Кинопарк «Москино» воссоздаст битву за Москву с помощью архивов и технологий

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Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Москвичи и гости столицы смогут увидеть реконструкцию событий начала контрнаступления советских войск под Москвой 5 декабря 1941 года в кинопарке «Москино», сообщается на сайте mos.ru.

События того времени воссоздадут с помощью компьютерных технологий, кинохроники и фильмов. Для представлений используют технику 1941 года, а актеры воспроизведут боевые сцены с помощью специальных декораций.

«Кинопарк «Москино» все больше закрепляет за собой позицию центра развития кинотуризма и становится точкой притяжения для взрослых и детей, которые любят кино или просто хотят увлекательно провести выходные», — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

Также на больших экранах возле сцены покажут исторические кадры парада 7 ноября 1941 года и хронику событий.

Как рассказал художественный руководитель и генеральный продюсер кинотеатральных представлений «Говорит Москва! Битва за Москву. Первая победа» Игорь Угольников, в кинопарке «Москино» зрители смогут почувствовать эффект полного погружения в атмосферу тех событий.

В представлениях примут участие народные артисты России, среди которых Мария Аронова, Алексей Кравченко, Дмитрий Харатьян и другие.

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