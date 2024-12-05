Житель Чувашии жестоко избил возлюбленную из-за ее вредной привычки

В Вурнарском округе Чувашии заключен под стражу местный житель, забивший сожительницу. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

По данным следствия, пара распивала спиртные напитки дома. В какой-то момент пьяному мужчине не понравилось, что его возлюбленная злоупотребляет алкоголем. Между ними возникла ссора, в ходе конфликта агрессор жестоко избил сожительницу, спасти ее не удалось.

Нападавшего задержали, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. По решению суда он заключен под стражу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Муроме в суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя, который жестоко избил свою сожительницу, спасти женщину не удалось. Семейная пара распивала дома спиртные напитки, между мужчиной и женщиной возникла ссора. Сожитель обвинил свою гражданскую жену в том, что она не приготовила ужин.

Ранее пьяный россиянин выбил жене оба глаза цветочным горшком.