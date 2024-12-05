Россиянин избил соседа во дворе дома из-за сработавшей автомобильной сигнализации

Житель Магадана напал на соседа, который не смог отключить сигнализацию машины и разбудил жителей дома. Об этом сообщает областная прокуратура.

Инцидент произошел в мае 2024 года, местный житель проверял масло в двигателе машины во дворе жилого дома в ночное время. Неожиданно сработала автосигнализация, которую мужчина не смог быстро отключить.

От шума проснулись местные жители, один из соседей вышел на балкон и высказал автомобилисту свое недовольство, когда шум не прекратился, мужчина вышел во двор и избил молодого человека.

Пострадавший обратился в правоохранительные органы, в отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. Суд назначил осужденному наказание в виде 8 месяцев ограничения свободы.

До этого сообщалось, что в Башкирии мужчина поджег знакомого из ревности. Обвиняемый вместе со своей женой распивали спиртные напитки в гостях у приятеля. Когда хозяин квартиры попросил гостей покинуть его дом, между мужчинами началась ссора на почве ревности. Гость нанес хозяину несколько ударов и запустил в него табурет, сожительница нападавшего отказалась уйти вместе с ним. Опасаясь, что она сообщит в полицию, обвиняемый избил ее и ударил ножом в бедро. Когда раненая потеряла сознание, он вылил на обоих потерпевших остатки спиртного и поджег, после чего скрылся.

Ранее россиянка обиделась на сожителя и подожгла квартиру.