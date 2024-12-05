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В СФУ объяснили стратегическое значение исследований машинного интеллекта

Завкафедрой СФУ Копцева: развитие технологии ИИ – один из приоритетов России

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Евгений Пузин/СФУ

Развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) является одним из национальных приоритетов Российской Федерации, заявила доктор философских наук, заведующая кафедрой культурологии и искусствоведения Гуманитарного института Сибирского федерального университета Наталья Копцева в рамках конференции «Социология искусственного интеллекта: регионы и группы».

На конференции ученые Гуманитарного института СФУ, научных организаций Китая и Казахстана обсудили стратегическое значение исследовании ИИ в различных сферах жизни, включая здравоохранение, образование, культуру и другие.

«Особых различий между региональными профессиональными сообществами в аспекте внедрения ИИ в их профессиональную деятельность нет. Россияне демонстрируют очевидную готовность внедрять технологии машинного интеллекта в свою повседневную работу», — отметила Копцева.

Копцева напомнила, что в Красноярске планируется открыть центр развития ИИ в рамках создаваемого научно-образовательного кластера.

Она добавила, что необходимо выявить место специалистов социокультурного сектора в развитии технологий ИИ.

«Социогуманитарные науки лежат в основе национальной, культурной и гражданской идентичности – без них развитие современного общества невозможно по целому ряду параметров», — отметила Копцева.

Исследования по использованию ИИ в разных сферах технологического развития на базе СФУ также проводят ученые НОЦ «Енисейская Сибирь».

Участники конференции также обсудили вопросы цифрового неравенства, связанные с доступностью образования, гендерными и возрастными различиями специалистов, готовых использовать новые технологии искусственного интеллекта.

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