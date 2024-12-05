В Бурятии бульдозер задавил рабочего на заводе

В Улан-Удэ рабочий завода оказался под колесами бульдозера, придя на смену на полчаса раньше, спасти его не смогли. Об этом сообщается в Telegram-канале «Весь Улан-Удэ».

Инцидент произошел на заводе «Улан-Удэстальмост» 5 декабря, сотрудник предприятия пришел на смену на полчаса раньше, когда в цехе еще никого не было и оказался под колесами бульдозера. Коллеги нашли его без сознания, спасти пострадавшего не смогли.

По факту произошедшего доследственную проверку проводит СК республики, обстоятельства несчастного случая устанавливаются. Известно, что у мужчины остались жена и трое детей.

До этого в Невском районе Петербурга помощь спасателей потребовалась крановщику, у которого произошла паническая атака во время работы на большой высоте. Крановщику стало плохо на рабочем месте, у мужчины произошла паническая атака. Один из коллег поднялся в кабину, но крановщик заперся изнутри и спускаться отказался. На помощь ему пришли спасатели, крановщика пришлось спускать на землю с помощью альпинистского снаряжения.

Ранее двое рабочих получили ожоги во время перекачивания сырья на российском химзаводе.