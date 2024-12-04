Более 19 млн человек посетили подмосковные парки осенью

Осенью 2024 года более 19,3 млн человек посетили парки Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

Как отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, этой осенью парки Подмосковья посетили на 1,3 млн человек больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Всего в сентябре парки Подмосковья посетили более 8,2 млн человек, в октябре — более 5,9 млн, а в ноябре — более 5,2 млн жителей региона.

Самым популярным парком стал «Пехорка» в городском округе Балашиха. За осенний сезон его посетили более 737 тыс. человек. Вторым по посещаемости стал Центральный парк в Долгопрудном (более 610 тыс. человек), а замкнул тройку Центральный парк культуры и отдыха в Пушкино (512 тыс. посетителей).