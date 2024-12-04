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Ростовская область стала участником международного агропродовольственного форума в Каире

Ростовская область планирует увеличить объем экспорта продукции в Египет

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Официальный портал Правительства Ростовской области

Ростовская область заинтересована в увеличении объемов экспорта в Египет и другие страны континента. Об этом рассказал заместитель донского губернатора – министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский.

Отмечается, что официальная делегация Ростовской области под руководством заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Елены Толмосовой посетила посольство России в Египте в преддверии открытия международной выставки пищевой индустрии и агропромышленного сектора «Фуд Африка 2024». На встрече обсуждались перспективы развития, экспортный потенциал АПК Ростовской области, а также вопросы расширения поставок донского агропродовольствия.

Рачаловский уточнил, что увеличение объемов экспорта укрепит позиции донского агропродовольствия на международном рынке, а также даст толчок развитию экономики региона.

«По предварительным данным, донской агроэкспорт продукции в Египет в 2024 году составил 4,6 млн тонн, что на 4,6% больше, чем в прошлом году, на 1,2 млрд долларов США», — отметил он.

По его словам, основной продукцией экспорта области являются пшеница, подсолнечное масло, зернобобовые, кукуруза.

Отмечается, что Ростовская область представлена на выставке «Фуд Африка 2024» коллективной экспозицией, сформированной ведущими предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности. В ней представлена продукция 25 региональных производителей продовольствия.

Напомним, ежегодная выставка пищевой индустрии и агропромышленного сектора «Фуд Африка 2024» начала работу 3 декабря в Каире. В этом году она проводится уже в девятый раз. Агропродовольственный форум стал площадкой для деловых мероприятий и заключения договоров между представителями агробизнеса. На мероприятии экспортеры продукции АПК могут получить доступ к продовольственному рынку Египта и Африки в целом.

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