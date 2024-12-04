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Неизвестный нападает на прохожих и держит в страхе целый микрорайон в Петербурге

«78.ru»: в Петербурге полиция ищет неизвестного, который нападает на прохожих

В Красногвардейском районе Петербурга неизвестный мужчина держит в страхе жителей целого микрорайона, он нападает на детей и женщин. Об этом сообщает «78.ru».

Жители ЖК «Цветной город» обеспокоены поведением мужчины, который нападает на прохожих на улице. Местные жители заявляют о серии нападений. По словам одной из пострадавших, неадекват без причины бьет детей и женщин.

«Поравнявшись со мной, он замахнулся и ударил меня кулаком в лицо. Я, шокированная, посмотрела ему вслед, но он даже не обернулся», — рассказала одна из горожанок.

Также мужчина напал на женщину с ребенком и скрылся. Пострадавшие обратились с заявлением в правоохранительные органы , нападавшего ищет полиция.

До этого сообщалось, что в Туле мужчина распылил перцовый баллончик в лицо полицейскому. Россиянин устроил ссору с прохожим около торгового центра. В ходе конфликта он достал газовый пистолет и выстрелил из него в лицо своему оппоненту. Пострадавший вызвал полицию, прибывшие на место стражи порядка пытались скрутить дебошира, но он оказал сопротивление и распылил в одного из полицейских перцовый баллончик, сотрудник получил ожог глаз.

Ранее в Ставрополье восьмиклассница с ножом держит школу в страхе.

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