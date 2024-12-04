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«МТС Лейбл» объявил кастинг для начинающих музыкантов

Отбор молодых музыкантов пройдет на платформе «Поколение М»

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Depositphotos

Компания МТС открыла второй поток бесплатного образовательного музыкального курса «Первый трек» на своей онлайн-платформе «Поколение М». Курс завершится кастингом в «МТС Лейбл». Самых талантливых участников пригласят к сотрудничеству с компанией. Об этом сообщили в пресс-службе цифровой экосистемы.

Преподавателями курса «Первый трек» стали музыканты из группы IOWA и артисты «МТС Лейбла» — коллективы Jane Air и Settlers.

Слушателей научат создавать музыкальные треки в домашних условиях, искать идеи для композиций, использовать цифровые инструменты для обработки музыки и развивать навыки, которые помогут добиться успеха в индустрии.

Курс рассчитан на музыкантов, работающих в разных жанрах.

По его завершении участники должны подготовить собственный трек и отправить его жюри, которое выберет троих победителей.

Подающие надежды музыканты смогут заключить контракты с «МТС Лейблом». Сотрудничество предполагает запись и продвижение треков в стриминговом сервисе МТС Музыка, продюсирование сольных и фестивальных выступлений и другую поддержку.

В первом потоке приняли участие более 1200 молодых музыкантов из разных регионов страны, а также из других стран: Белоруссии, Казахстана, Турции и Японии.

Победители первого потока уже сотрудничают с «МТС Лейблом» и преподавателями курса в формате продюсирования сингла с Settlers и выступлений на концертах IOWA и Jane Air.

Генеральный директор «МТС Лейбла» Надежда Бойчевски отметила, что в новом курсе делается еще больший акцент на молодых исполнителей из регионов.

«Сегодня ситуация на российском музыкальном рынке такова, что после ухода иностранных лейблов и стримингов начинающие музыканты лишились серьезной части инструментов для продвижения. Однако количество желающих начать путь в музыке только растет, как и запрос аудитории на свежее звучание», — заявила она.

Бойчевски добавила, что «МТС Лейбл» считает своей миссией открывать артистов с интересным стилем для широкой публики и помогать им делать первые шаги в индустрии.

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