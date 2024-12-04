Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жители Индии возмутились высказыванием Билла Гейтса о «лаборатории для проб»

TOI: Билла Гейтса раскритиковали за сравнение Индии с лабораторией для проб

close
Jason Lee/Reuters

Жители Индии возмутились высказыванием американского миллиардера и основателя Microsoft Билла Гейтса, сравнившего их страну с «лабораторией для проб». Об этом сообщило издание Times of India.

В подкасте с бизнесменом Ридом Хаффманом Гейтс заявил, что самый большой его офис находится именно за пределами страны, потому что Индия является своеобразной лабораторией, где экспериментируют с различными вещами.

В ответ на это различные пользователи соцсетей раскритиковали Гейтса. «Этот человек руководил всеми, начиная от правительства и заканчивая оппозиционными партиями и средствами массовой информации», — привело в пример издание один из комментариев разгневанных пользователей.

Другой комментатор заявил, что люди в Индии стали образцами для испытаний различных веществ, которые отправят в США, как только их эффективность докажут.

Ранее Билл Гейтс рассказал о своих страхах по поводу искусственного интеллекта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами