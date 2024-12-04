Жители Индии возмутились высказыванием Билла Гейтса о «лаборатории для проб»

Жители Индии возмутились высказыванием американского миллиардера и основателя Microsoft Билла Гейтса, сравнившего их страну с «лабораторией для проб». Об этом сообщило издание Times of India.

В подкасте с бизнесменом Ридом Хаффманом Гейтс заявил, что самый большой его офис находится именно за пределами страны, потому что Индия является своеобразной лабораторией, где экспериментируют с различными вещами.

В ответ на это различные пользователи соцсетей раскритиковали Гейтса. «Этот человек руководил всеми, начиная от правительства и заканчивая оппозиционными партиями и средствами массовой информации», — привело в пример издание один из комментариев разгневанных пользователей.

Другой комментатор заявил, что люди в Индии стали образцами для испытаний различных веществ, которые отправят в США, как только их эффективность докажут.

Ранее Билл Гейтс рассказал о своих страхах по поводу искусственного интеллекта.