Россияне разлюбили готовую еду, но все равно продолжают ее есть

Несмотря на рост спроса на сервисы доставки еды, появление мини-кафе и пекарен при супермаркетах, 86% россиян не в восторге от готовой пищи, а наоборот, предпочитают есть домашнюю. Однако только 60% готовят дома на регулярной основе. Это выяснили аналитики СберМаркетинга в своем исследовании «Жизнь на бегу и Снекификация», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Исследование выявило пять основных причин, из-за которых люди, любящие домашнюю еду, вынуждены от нее отказаться.

Первая причина — неумение или нежелание готовить. Есть люди, которые категорически не любят готовить, а другие не умеют. «Нехочухи» составляют 10% опрошенных, а «неумехи» — 8%.

Вторая причина — нетривиальна. Невольно вспоминается анекдот: «Чем отличается мужское общежитие от женского? В мужском посуду моют перед едой». Да, правильно — речь идет о тех, кто ленится мыть посуду. Доля условных «нерях» составляет 11%!

Третья причина — неудобство перевозки или поглощения хендмейд-продуктов на ходу. Эта категория людей составляет 12%. Однако 64% опрошенных все же берут с собой на работу контейнеры с едой, заранее приготовленной дома.

Четвертая причина — есть 7% «крутых ребят», которые непоколебимо уверены, что готовая еда модная, а хлебать дома щи ложкой — это несовременно.

Пятая причина — экономия. 9% респондентов посчитали, что для них готовая еда получается дешевле, чем если такую же самостоятельно готовить дома. Условно назовем их «экономистами».

Это действительно так для людей-одиночек или малых семей. СберМаркетинг исследовал состав семей опрошенных и выявил, что у 13% респондентов домохозяйство состоит только из одного человека. У 23% в семье два человека.

Таким семьям невыгодно покупать стандартные продуктовые упаковки. Взять хотя бы майонез для салата — всей упаковки на одну или две порции много. Остатки приходится выбрасывать — деньги на ветер! Выгоднее брать небольшое количество готовой еды.

Подавляющее большинство опрошенных (86%) любят и предпочитают домашнюю еду. Они едят ее всегда, когда есть возможность. Но такая возможность есть только у 22% счастливчиков.

Злейший враг домашней еды — высокая занятость. 76% опрошенных работают полный день, а еще надо тратить время на дорогу. Его остается только на то, чтобы грустно смахнуть с плиты пыль и нажать в телефоне кнопку доставки готовой еды, заменяющей домашнюю.

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