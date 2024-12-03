Сбер стал самым узнаваемым ответственным брендом в России

Самыми волнующими россиян экологическими и социальными проблемами стали загрязнение воды, почвы и воздуха (67%), ухудшение здоровья (56%), большое количество мусора (55%), а также вырубка лесов и сокращение заповедных зон (55%). Об этом свидетельствуют данные второй волны исследования E+ Change и Better «Отношение российских потребителей к социально ответственному бизнесу, его товарам и услугам».

Большинство респондентов (90%) считает, что государство должно играть основную роль в решении подобных проблем. При этом от бизнеса 52% респондентов ожидают участия в решении социальных проблем, а 76% — экологических.

Опрос показал, что 46% из тех, кто считает необходимым участие компаний в решении социальных проблем, отметили, что сейчас бизнес делает достаточно. В свою очередь, только 29% россиян из этой категории считают, что бизнес уделяет достаточное внимание экологическим вопросам.

Исследование показало, что понятие «устойчивый бренд» россиян в основном ассоциируют с экологией, а не с социальной сферой. Так, самым узнаваемым ответственным брендом респонденты назвали Сбер. Также они выделили Synergetic, Ozon и «Пятерочка».

Как подчеркнула старший вице-президент по ESG Сбера Татьяна Липская, людям важно, чтобы уровень загрязнений и количество свалок сокращались, зеленые зоны вокруг жилых кварталов увеличивались, на рабочих местах была комфортная обстановка, а товары были полезными, экологичными и доступными.

«Это отражается в их требованиях к брендам, товарам и услугам. Как мы видим, большинству россиян (64%) нравится покупать товары и услуги у ответственных брендов. А основная причина покупки — желание быть причастным к решению экологических проблем (38%). Мы рады быть тем самым ответственным брендом, который выбирают люди», — сказала она.

По мнению 45% участников опроса, в России растет количество ответственных брендов. При этом 16% считают их число неизменным, а 15% — что их число уменьшается.

В исследовании приняли участие россияне от 18 до 55 лет из 160 городов России с населением от 100 тыс. жителей. На первом этапе, который проходил 2–13 октября 2023 года, было опрошено 2005 респондентов, на втором (24 сентября — 1 октября 2024 года) — 2000 респондентов.