Четверг стал самым популярным днем для покупок в «Черную пятницу»

Самым активным днем недели для шоппинга в ходе «Черной пятницы» стал четверг — 20% всех покупок в онлайн-магазине «МегаФона» совершались именно в этот день. Следующей по активности стала суббота, на которую пришлось 16% приобретений, а пятница с долей в 15% заняла третье место, следует из результатов исследования «МегаФона».

Что касается времени покупок, число заказов росло после 10 утра в будни, а пик приходился на период с 11 утра до полудня.

Чаще всего в «Черную пятницу» россияне покупали смартфоны, наушники и средства для защиты и ухода за гаджетами. Самыми популярными брендами телефонов стали Apple, Samsung и Xiaomi, наушников - Apple, Xiaomi, а также Stellarway. Анализ «МегаФона» показал, что в первую неделю «Черной пятницы» продажи смартфонов превысили результаты распродажи «11.11» на 17%, умных часов — в 6 раз, а наушников — в 5 раз.

««Черная пятница» является для «МегаФона» отличной возможностью для анализа спроса и соответствующей корректировки цен и ассортимента на будущий год, чтобы наше предложение наиболее полно соответствовало потребностям наших покупателей», — отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Давид Борзилов.

«Черная пятница» проходила в интернет-магазине «МегаФона» с 15 по 30 ноября.