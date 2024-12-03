Россиянин получил семь лет строгого режима за избиение матери

Житель Хабаровска получил семь лет строгого режима за жестокое избиение пожилой матери, спасти женщину врачи не смогли. Об этом сообщает краевое управление СК РФ.

Инцидент произошел в январе 2024 года в селе Сосновка. 38-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своей пожилой матерью. Он несколько раз ударил пожилую женщину, спасти ее не удалось.

В отношении россиянина было возбуждено уголовное дело, приговором суда ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что в Махачкале женщина получила разрыв селезенки во время ссоры с мужем. Семейная пара из Дагестана поссорилась из-за мороженого, в ходе потасовки россиянин сильно толкнул женщину, она упала и ударилась боком об угол комода. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, в больнице у нее был диагностирован разрыв селезенки. В отношении агрессора было возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянин избил пожилого отца, который уснул, приглядывая за внуком.