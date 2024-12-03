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Россиянин получил семь лет строгого режима за избиение матери

В Хабаровском крае пьяный сын жестоко избил пожилую мать

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Житель Хабаровска получил семь лет строгого режима за жестокое избиение пожилой матери, спасти женщину врачи не смогли. Об этом сообщает краевое управление СК РФ.

Инцидент произошел в январе 2024 года в селе Сосновка. 38-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своей пожилой матерью. Он несколько раз ударил пожилую женщину, спасти ее не удалось.

В отношении россиянина было возбуждено уголовное дело, приговором суда ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что в Махачкале женщина получила разрыв селезенки во время ссоры с мужем. Семейная пара из Дагестана поссорилась из-за мороженого, в ходе потасовки россиянин сильно толкнул женщину, она упала и ударилась боком об угол комода. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, в больнице у нее был диагностирован разрыв селезенки. В отношении агрессора было возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянин избил пожилого отца, который уснул, приглядывая за внуком.

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