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Школьник попал в реанимацию, поужинав лапшой быстрого приготовления

Mash: на Кубани ребенок попал в реанимацию после ужина

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Depositphotos

В Белореченске девятилетний мальчик отравился лапшой быстрого приготовления. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По предварительной информации, девятилетний школьник весь день находился дома один. Когда вечером с работы пришел отец, семья поужинала лапшой быстрого приготовления, после чего ребенку стало плохо.

Мальчику потребовалась помощь медиков, он госпитализирован в отделение реанимации с признаками острого отравления. Подробности о состоянии пострадавшего неизвестны.

До этого сообщалось, что в селе Богуславка Приморского края девочка выпила уксусную эссенцию, разведенную с водой, которая использовалась для уборки жилого помещения. Опасная жидкость, которую девочка выпила, была в пластиковой бутылке с этикеткой из-под детской воды. Ребенок был госпитализирован, угрозы жизни нет.

Ранее в Петербурге школьницу увезли в реанимацию из ресторана быстрого питания.

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