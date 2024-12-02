Подмосковные биатлонисты заняли 2 место на первом этапе Кубка России

Биатлонисты из Подмосковья Кристина Павлушина и Алексей Зубарев получили серебряные медали на Кубке России в одиночной эстафете, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Павлушина принимала участие в гонке на 6 км среди женщин, а Зубарев — в мужской на 7,5 км.

Первое место заняла команда из Свердловской области, а третье — спортсмены из Белоруссии.

Первый этап Кубка России по биатлону сезона 2024/2025 проходил в Ханты-Мансийске с 29 ноября по 1 декабря 2024 года. Турнир проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».