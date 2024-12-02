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Россиянин случайно выстрелил себе в живот при изготовлении оружия

В Волгоградской области мужчина получил ранение при изготовлении оружия

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Житель Волгоградской области стал фигурантом уголовного дела, когда пытался дома изготовить огнестрельное оружие. Об этом сообщает УМВД региона.

Инцидент произошел в августе 2024 года, в Николаевскую центральную районную больницу был доставлен 40-летний мужчина с огнестрельным ранением брюшной полости. Медики сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.

Как установили полицейские, россиянин в домашних условиях занимался незаконным изготовлением огнестрельного оружия из подручных средств. Во время сборки произошла детонация, и мужчина получил ранение в живот.

В отношении пострадавшего было возбуждено уголовное дело. В ходе обыска в его доме были обнаружены и изъяты две единицы самодельного оружия. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что в Забайкальском крае мужчина открыл стрельбу по людям в кафе. В результате пострадали две женщины и мужчина, а стрелок поспешно скрылся с места происшествия вместе со своими приятелями. Личность подозреваемого быстро установили, им оказался 25-летний житель соседнего села, ранее неоднократно судимый.

Ранее невесте из Дагестана раздробило ногу случайным выстрелом из найденного у жениха ружья.

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