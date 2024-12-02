Беременная россиянка выпала из окна после ссоры с мужем, вернувшимся с СВО

В Нагайбакском районе Челябинской области беременная женщина решила напугать мужа, с которым поссорилась и случайно выпала из окна. Об этом сообщает Ura.ru.

Россиянка поссорилась с мужем, который вернулся с СВО, она решила напугать мужчину и встала на подоконник у открытого окна на третьем этаже. В какой-то момент беременная женщина оступилась и упала с большой высоты.

По предварительной информации, муж выпал вслед за супругой. Оба пострадавших были госпитализированы. Спасти женщину медики не смогли, ее муж выжил. С травмами различной степени тяжести он находится под наблюдением врачей.

До этого сообщалось, что на западе Москвы женщина выпала из окна многоэтажки, когда пыталась сфотографироваться. 37-летняя женщина пыталась сделать фото, сидя на ограждении спиной к открытому окну. В какой-то момент москвичка не удержалась и упала с высоты 16-го этажа. Спасти пострадавшую не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, известно, что у россиянки осталось двое детей.

Ранее россиянка спасалась от пожара и сорвалась с балкона третьего этажа.