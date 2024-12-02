Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Беременная россиянка выпала из окна после ссоры с мужем, вернувшимся с СВО

Ura.ru: в Челябинской области беременная выпала и окна после ссоры с мужем

close
FotograFFF/Shutterstock

В Нагайбакском районе Челябинской области беременная женщина решила напугать мужа, с которым поссорилась и случайно выпала из окна. Об этом сообщает Ura.ru.

Россиянка поссорилась с мужем, который вернулся с СВО, она решила напугать мужчину и встала на подоконник у открытого окна на третьем этаже. В какой-то момент беременная женщина оступилась и упала с большой высоты.

По предварительной информации, муж выпал вслед за супругой. Оба пострадавших были госпитализированы. Спасти женщину медики не смогли, ее муж выжил. С травмами различной степени тяжести он находится под наблюдением врачей.

До этого сообщалось, что на западе Москвы женщина выпала из окна многоэтажки, когда пыталась сфотографироваться. 37-летняя женщина пыталась сделать фото, сидя на ограждении спиной к открытому окну. В какой-то момент москвичка не удержалась и упала с высоты 16-го этажа. Спасти пострадавшую не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, известно, что у россиянки осталось двое детей.

Ранее россиянка спасалась от пожара и сорвалась с балкона третьего этажа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами