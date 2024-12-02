Пенсионерка согласилась «помочь следствию» и лишилась квартиры

В Свердловской области 76-летняя пенсионерка лишилась всех накоплений и осталась без квартиры из-за телефонных мошенников. Об этом сообщает «Е1».

Аферисты связались с пожилой женщиной в середине ноября от имени заместителя министра здравоохранения региона. Когда встревоженная женщина взяла трубку, то узнала, что ей интересуется ФСБ.

Лжесиловики сообщили пенсионерке, что она якобы переводит деньги в недружественную страну и за это ей грозит уголовное преследование. Чтобы избежать наказания, женщине посоветовали «сотрудничать со следствием». Потерпевшую убедили перевести на «безопасный счет» накопления и поучаствовать в поимке преступников, которые совершают платежи от ее имени. Россиянке пришлось продать квартиру, деньги она также перевела на указанные злоумышленниками счета.

До этого сообщалось, что в Башкирии пенсионерка за полгода отдала мошенникам более 7 млн рублей, пытаясь накопить на покупку дома.

Ранее мошенники развели экс-депутата Госдумы на 13 млн рублей.