Курская область получила более 17,5 тонны гуманитарного груза от Минтранса РФ

В Курскую область доставлено свыше 17,5 тонны гуманитарного груза с продуктами питания от Министерства транспорта РФ, сообщил глава региона Алексей Смирнов в своем Теlegram-канале.

Он уточнил, что министр транспорта РФ Роман Старовойт посетил Курскую область с рабочим визитом.

Алексей Смирнов отметил, что ведомство с первых часов вторжения ВСУ на территорию региона оказывает помощь жителям пострадавших районов.

По его словам, продукты питания — крупы и овощные консервы — уже доставлены в сортировочный центр. После того, как волонтеры соберут продуктовые наборы, их распределят по пунктам выдачи гуманитарной помощи.

Также губернатор рассказал о посещении вместе с главой Минтранса одного из пунктов временного размещения (ПВР) в Фатежском районе.

Он подчеркнул, что для проживающих там созданы максимально комфортные условия: обеспечено питание, ведут прием врачи, проводятся спортивные и культурные мероприятия. Дети учатся в дистанционном формате.

Заместитель начальника ПВР Наталья Копылова сообщила, что проживающие занимаются плетением маскировочных сетей.

«Работают очень быстро, активно, по срокам: одна сеть — один день. Мы уже много передали», — рассказала она.

Во время посещения пункта Роман Старовойт и Алексей Сироной вручили сертификат на приобретение жилья многодетной семье из села Плехово Суджанского района.

Супруги сообщили, что уже присматривают дом в Фатежском районе и собираются трудоустраиваться на одно из местных предприятий.

Губернатор Курской области отметил, что первыми сертификаты получают представители льготных категорий граждан.

Также он добавил, что людей волнует вопрос восстановления населенных пунктов, в которых они жили.

«Мы обязательно займемся этим после полного освобождения нашей территории», — заявил глава региона.