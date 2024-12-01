Продавщица в Забайкалье вырвала у грабителя ружье из-за украденной тысячи

В Тунгокоченском районе полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении, мужчина ворвался в магазин с ружьем и пытался похитить выручку из кассы. Об этом сообщает УМВД края.

Инцидент произошел в поселке Вершино-Дарасунский. В продуктовый магазин ворвался мужчина в маске, вооруженный пневматическим ружьем. Испугавшись за свою жизнь, продавец отдала все имеющиеся средства — одну тысячу рублей.

Во время передачи денег женщина смогла вырвать ружье из рук нападавшего и сорвать с его лица маску. Злоумышленник скрылся. Потерпевшая обратилась в полицию. Спустя три часа грабителя задержали. Им оказался 46-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

До этого сообщалось, что жительница Башкирии совершила ограбление магазина ради мягкой игрушки. Покупательница в заляпанной кровью кофте и с опухшей губой заявила, что достанет из кармана нож. Продавщица испугалась ее маргинального вида и поверила угрозам неизвестной, которая выбрала плюшевого медведя и покинула магазин.

Ранее военный с ножом ворвался в магазин в Петербурге.