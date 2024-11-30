Конкурс «Лидеры России» назвали удобным инструментом для руководителей

Конкурс «Лидеры России» является социальным лифтом, заявил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, победитель второго сезона конкурса Константин Михайлик.

Он отметил, что количество выпускников конкурса, которые заняли высокие управленческие позиции, говорит само за себя.

«Обращение к выпускникам программы существенно сокращает затраты на этапе выбора руководителя, поскольку часть отбора по профессиональным и по управленческим компетенциям за него уже произвели. Нужно лишь только определить, насколько кандидат имеет тот опыт, который ему необходим. С точки зрения руководителя — это очень удобный инструмент», — сказал Михайлик.

По его словам, эффективность конкурса показывает результат «на лицо».

«С одной стороны, сформировалась целая плеяда молодых специалистов, которые поверили в себя благодаря конкурсу, сумели стать кадровым резервом для руководителей. С другой стороны, во все этапы последних кризисов России: во время пандемии Covid-19, после введения в отношении России экономических санкций зарубежных стран наличие сообщества «Лидеры России» позволяло более просто преодолевать любые трудности», — сказал он.

Михайлик добавил, что проведение конкурса крайне важно для политической жизни России.

«Конкурсанты говорят на одном языке, им присущ один «культурный код». Политическая среда — это отражение в принципе всех слоев общества. Управленцы, которые являются представителями народа, конечно же, должны быть отобраны на открытых, честных и соревновательных принципах, в этом плане ничего более эффективного, чем конкурс «Лидеры России» в России не существует», — отметил победитель второго сезона конкурса.

Михайлик подчеркнул, что принципы отбора конкурса прозрачны. Они дают возможности людям разных сфер проявить свои навыки.

Напомним, в 2019 году, после победы в конкурсе управленцев «Лидеры России», Константин Михайлик был назначен на должность заместителя генерального директора ПАО «Россети» по операционной деятельности. Через год перешел на позицию заместителя генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Российские сети», а 13 сентября 2021 года распоряжением председателя правительства РФ Михаила Мишустина назначен на должность заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.