Доклад Мухетдинова об истории России назвали противоречивым

Недавняя работа профессора Дамира Мухетдинова «Выглядывая за пределы Руси: истоки и стадии формирования полиэтнического государства в истории России», представленная на II Международной научной конференции «Пути и страны: цивилизации Востока в исторической динамике» в Екатеринбурге, ставит под вопрос его профессиональную этику, написал в своем Telegram-канале журналист Андрей Вышинский.

По мнению журналиста, тезисы, представленные в работе Мухетдинова, размывают понятие российской идентичности.

«Среди наиболее спорных заявлений можно выделить идею о том, что история России начинается с гуннов и авар, а период Золотой Орды якобы стал «золотым временем» политической стабильности», — отметил Вышинский.

Он добавил, что идея Мухетдинова о «золотом времени» игнорирует разорение русских земель и культурных центров.

«Мухетдинов противоречит не только свидетельствам русских летописей, но и арабским источникам, которые он сам активно цитирует. Ибн Хордадбех, один из них, называл русов славянами, подчеркивая их доминирующую роль в формировании Древнерусского государства», — заявил Вышинский.

Вышинский подчеркнул, что Мухетдинов не является историком.

«Мухетдинов, как доктор теологии, может быть компетентен в своей, богословской, сфере, однако работа в области истории требует принципиально иной квалификации», — заключил он.