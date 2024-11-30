В Оренбурге установщик окон тайно оформил 43 кредита на клиентов

В Оренбурге задержан житель Самары, который занимался установкой пластиковых окон и оформлял на своих клиентов кредиты. Об этом сообщает «МВД Медиа».

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 66-летняя пенсионерка. Женщина сообщила, что неизвестный оформил на нее кредит, о задолженности женщина узнала, когда ей пришло письмо из банка. Вскоре полицейские установили личность и задержали мужчину, который оформил кредит на имя потерпевшей.

Выяснилось, что 33-летний житель Самары некоторое время работал установщиком пластиковых окон. Имея в своем распоряжении снимки документов клиентов, он через посредника оформлял на них крупные займы. Жертвами мошенников стали 43 жителя Оренбургской и Самарской областей. Похищенные у банков деньги злоумышленник вкладывал в криптовалюту, пытаясь заработать на бирже.

В качестве потерпевших признаны четыре кредитные организации, которым причинен ущерб на общую сумму более 9 млн рублей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянин пытался помочь в раскрытии преступления и отдал мошенникам 35 млн рублей.