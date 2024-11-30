В Петербурге военный изнасиловал девочку в подземном паркинге

В Выборгском районе Петербурга полиция проводит проверку сообщения об изнасиловании несовершеннолетней в подземном паркинге. В совершении преступления подозревается военнослужащий. Об этом сообщает «78.ru».

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 45-летняя жительница Петербурга. Женщина сообщила, что в паркинге торгового центра «Норд» по проспекту Просвещения 19-летний военнослужащий изнасиловал ее 13-летнюю дочь.

Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге нелегального мигранта заподозрили в попытке изнасилования соседки и надругательстве над ее шестилетней дочерью. Инцидент произошел в общежитии. Одна из жительниц ранним утром проснулась от того, что на нее лег пьяный сосед, который пытался ее изнасиловать. Женщине удалось отбиться и убежать из комнаты. Однако мужчина не остановился и в тот же день надругался над шестилетней дочерью соседки. Мать девочки обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Ранее железнодорожник изнасиловал пассажирку электрички в Оренбургской области.