Россиянин надругался над 13-летней дочерью друзей

В Неклиновском районе арестовали подозреваемого в изнасиловании 13-летней школьницы. Девочка год боялась рассказать о произошедшем. Об этом сообщает СУ СК РФ Ростовской области.

По данным следствия, преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней произошло в сентябре 2023 года. Злоумышленник запугал школьницу и изнасиловал, она решилась рассказать о произошедшем лишь спустя год. По предварительной информации, мужчина был знаком с ребенком и ее семьей.

После того, как в правоохранительные органы обратилась мать девочки, следователи возбудили уголовное дело, а подозреваемого в совершении преступления объявили в розыск. 45-летнего россиянина удалось задержать, решением суда на время расследования он заключен под стражу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Петербурге незнакомец ворвался в квартиру 18-летней девушки, когда та решила вытряхнуть коврик, и угрожал ей изнасилованием. Однако россиянка не растерялась и отвлекла злоумышленника разговорами и предложениями выпить чаю, пытаясь освободить себе выход из квартиры. Как только незнакомец освободил проход, она выбежала из дома и обратилась в правоохранительные органы.

Ранее мигрант пытался изнасиловать россиянку, но не смог и надругался над ее шестилетней дочерью.