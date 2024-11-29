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Посетители катков и парков Москвы смогут услышать песни победителей «Моспродюсера»

В парках и на катках в Москве зимой прозвучат треки начинающих артистов

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Depositphotos

Зимой посетители парков и катков Москвы и Подмосковья смогут услышать песни победителей проекта «Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках» Московского продюсерского центра (Моспродюсер), сообщается на сайте mos.ru.

Как рассказал директор Московского продюсерского центра Андрей Петров, песни победителей также попадают в плейлисты различных стриминговых платформ России.

«Для новичков это может стать карьерным трамплином, а для более опытных музыкантов — привлечь дополнительные охваты», — сказал он.

Всего в плейлист для парков и катков вошло 48 треков.

Включать композиции в 13 парках столицы, включая Парк Горького, «Сокольники» и другие, начнут с 1 декабря.

На участие в новом сезоне проекта «Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках» подали 852 заявки из России, Германии, Таиланда и других стран. В финал прошло 105 треков. Затем эксперты музыкальной индустрии отбирали победителей.

Московский продюсерский центр, подведомственный столичному Департаменту культуры, продюсирует собственные проекты для музыкантов, художников, театральных деятелей и других представителей современного искусства с 2014 года.

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