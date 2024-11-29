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Более трети россиян уже услышали в ноябре «давайте после праздников»

Grechka Media: 35% россиян уже услышали в ноябре «давайте после новогодних»

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Алексей Даничев/РИА Новости

В конце ноября 35% россиян рассказали, что уже услышали фразу: «давай после новогодних праздников». Об этом свидетельствуют данные опроса аналитического центра Grechka Media, поступившие в «Газету.Ru».

Отношение россиян к желанию отложить дела в долгий ящик разделилось. 35% опрошенных ответили: «это уже невозможно, слышу целый месяц». Другие 35% признались, что «сами не без греха» и периодически пользуются этой отговоркой. 30% опрошенных не используют эту фразу, но относятся к ней с пониманием.

При этом отложить дела на «после праздников» уже в ноябре готовы 10% россиян. Однако большинство (39%) все же не хотят пользоваться популярной отговоркой.

Среди дел, которые россияне с радостью отложили бы на «после Нового года», на первом месте оказались поиск или смена работы (26%).

24% считает, что подождать может запуск новых проектов. На третьем месте поиск новых сотрудников (18%).

Работу с документами, ремонт или генеральную уборку хотели бы перенести около 16% россиян.

Ранее россиянам рассказали, чем чревато чрезмерное безделье.

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