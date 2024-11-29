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В Калининграде программист пойдет под суд из-за программы, шифрующей данные

В Калининграде программиста будут судить за создание вредоносного ПО

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Shutterstock

Житель Калининграда предстанет перед судом за создание вредоносной программы. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следователей, в январе текущего года 32-летний IT-специалист разработал ПО, которое позволяло шифровать файлы без согласия пользователей. Такие действия он планировал проводить с данными коммерческих организаций, чтобы в последствии получать выкуп за дешифрование.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Обвинительное заключение уже утверждено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, речь идет о программисте, которого объявили в розыск власти США. Мужчину обвиняли в том, что он связан с хакерскими группировками, которые уже работали по подобной схеме.

До этого петербуржец попал под суд за установку нелицензионной версии Windows на служебный компьютер. Вредоносное ПО было предназначено для нейтрализации предустановленных средств защиты данных. Суд ограничил россиянину свободу на полтора года.

Ранее хакеры атаковали одного из крупнейших телеком-интеграторов в России.

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