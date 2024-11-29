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Большинство россиян проводят зимний отдых с членами семьи

Rambler&Co: 22% россиян катаются на беговых лыжах зимой

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Больше половины россиян (56%) предпочитают проводить зимний отдых вместе с членами семьи, следует из результатов совместного исследования медиахолдинга Rambler&Co и СберСтрахования.

Самым популярным видом занятий стали беговые лыжи (22%), 20% опрошенных гуляют пешком, а 9% катаются на коньках и санках. Также популярностью пользуется тюбинг (8%), горные лыжи и сноуборд (10%) и зимняя рыбалка (5%).

Говоря о компании для зимнего отдыха, 13% респондентов также выбрали друзей, 2% — коллег, а 29% заявили, что им комфортнее проводить время в одиночестве.

Одним из главных преимуществ зимнего отдыха респонденты назвали пребывание на свежем воздухе (34%), красивый пейзаж (21%) и время с семьей (12%).

Также 38% опрошенных заявили, что погодные условия могут помешать им полноценно отдыхать на свежем воздухе зимой, 18% среди основных причин назвали высокие затраты на оборудование для зимнего отдыха, а 15% — необходимость покупки специального снаряжения.

Кроме того, 13% россиян боятся заболеть, 11% опасаются получить травму, а 5% назвали другие минусы.

«Зимние развлечения — отличный способ провести время с семьей и насладиться атмосферой приближающихся праздников. Это помогает отвлечься от повседневной рутины и зарядиться положительными эмоциями», — отметил директор розничного страхования «СберСтрахования» Дмитрий Пурсанов.

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