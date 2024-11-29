Российские парашютисты впервые в мире покинули самолет из стратосферы

Ростех провел уникальное десантирование с использованием новейших парашютных систем «Тандем-400», в ходе которого были установлены несколько рекордов. Об этом сообщает государственная корпорация.

Отмечается, что впервые в мире три пары парашютистов покинули самолет из стратосферы с высоты 10 120 метров. Уникальным событием стало также то, что раскрытие парашютов произошло практически у хвоста самолета на высоте 10 000 метров. Десантирование осуществили парашютисты-испытатели Государственного летно-испытательного центра Министерства обороны РФ (ГЛИЦ МО РФ). Это достижение уже зафиксировано в Книге рекордов России.

Парашютисты совершили прыжок из самолета Ан-72 на скорости 350 км/ч, при температуре за бортом минус 57 градусов Цельсия. В воздухе испытатели находились около 30 минут и одновременно приземлились в обозначенный квадрат. Рекордный прыжок осуществили три пары парашютистов-испытателей ГЛИЦ МО РФ: Андрей Топорков с Андреем Морозовым, Максим Ситайло с Юрием Колосковым и Юрий Миронов в паре с ведущим программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» Алексеем Егоровым.

По словам начальника отделения и старшего парашютиста-испытателя 929-го ГЛИЦ МО РФ Андрея Топоркова, это десантирование является частью работы по расширению возможностей применения парашютной системы «Тандем-400». Он подчеркнул, что то, что сегодня считается рекордом, в будущем станет обычной практикой для данной системы. Хотя прыжки из стратосферы относятся к экстремальным и требуют специализированного оборудования, включая кислородные системы, «Тандем-400» позволяет десантировать неподготовленных людей в паре с инструктором, таких как врачи или кинологи.

Ранее россияне совершили стратосферный прыжок на Северный полюс.