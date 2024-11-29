Количество участников «Гонки героев» превысило Олимпийские игры в Сочи

Более 5000 сотрудников из 69 регионов России приняли участие в мультиформатном спортивном фестивале «Гонка героев: лига Х», организованном торговой сетью «Пятерочка», сообщает пресс-служба компании.

Также финал фестиваля в социальных сетях смотрели 1,2 млн россиян, что сопоставимо с общим числом болельщиков, которые посещают матчи чемпионата России по футболу.

Количество участников фестиваля превысило Олимпийские игры в Сочи, где выступили 2,8 тыс. атлетов. Также во время «Гонки героев» более 335 тыс. человек приняли участие в челлендже в приложении «ВК Шаги». Для сравнения, за всю историю Московского марафона в нем приняли участие в 10 раз меньше людей.

Фестиваль от «Пятерочки» объединил в себе классические дисциплины и необычные состязания. На протяжении 1,5 месяцев сотрудники компании проходили отборы по футболу, волейболу и кроссфиту.

Финал, в котором приняло участие более 300 спортсменов, проходил на двух площадках Красной Поляны. Командные соревнования проходили на высоте 540 метров над уровнем моря, а на высоте 1170 метров была организована фан-зона и проложена трасса «Гонки героев» протяженностью 6,5 км.

Победителем «Гонки героев: лига Х» стала команда из территории «Волга». Они получили выездное командообразование на сумму 1,5 млн рублей.

Как отметила директор департамента привлечения персонала и корпоративных коммуникаций «Пятерочки» Екатерина Фролова, спортивные инициативы являются одним из способов заботы о здоровье и благополучии сотрудников.

«Вместе мы создаем больше, чем просто рабочую среду — мы строим здоровое и активное будущее. Мы гордимся нашими спортсменами и всегда рады новым участникам», — рассказала она.