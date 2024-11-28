Россиянка пнула полицейского в пах, решив, что он хочет ее похитить

Жительница Ростова-на-Дону пнула сотрудника ГАИ в пах, когда перебегала дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Сотрудники ГАИ остановили россиянку, которая пыталась перейти дорогу в неположенном месте. Женщина объяснила свой поступок тем, что ей удобно перебегать дорогу не по пешеходному переходу.

Полицейский попытался сопроводить ростовчанку к патрульному автомобилю, чтобы составить протокол об административном правонарушении, но неожиданно получил удар ногой в пах. Дебоширку доставили в отдел полиции, где она заявила, что сотрудник ГАИ пытался ее похитить. В отношении женщины возбуждено уголовное дело за нападение на представителя власти.

До этого сообщалось, что в Новосибирске мужчина пришел в отделение криминалистики Следственного управления СК РФ для проведения следственных действий и ударил полицейского по лицу керамической кружкой с такой силой, что она раскололась.

Ранее в Воронеже посетительница МВД укусила за грудь капитана полиции.