Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка пнула полицейского в пах, решив, что он хочет ее похитить

Mash: в Ростове-на-Дону женщина ударила полицейского, приняв его за похитителя

close
Артем Сизов/«Газета.Ru»

Жительница Ростова-на-Дону пнула сотрудника ГАИ в пах, когда перебегала дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Сотрудники ГАИ остановили россиянку, которая пыталась перейти дорогу в неположенном месте. Женщина объяснила свой поступок тем, что ей удобно перебегать дорогу не по пешеходному переходу.

Полицейский попытался сопроводить ростовчанку к патрульному автомобилю, чтобы составить протокол об административном правонарушении, но неожиданно получил удар ногой в пах. Дебоширку доставили в отдел полиции, где она заявила, что сотрудник ГАИ пытался ее похитить. В отношении женщины возбуждено уголовное дело за нападение на представителя власти.

До этого сообщалось, что в Новосибирске мужчина пришел в отделение криминалистики Следственного управления СК РФ для проведения следственных действий и ударил полицейского по лицу керамической кружкой с такой силой, что она раскололась.

Ранее в Воронеже посетительница МВД укусила за грудь капитана полиции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами