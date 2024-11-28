Героев Рунета этого года назовут в декабре

Задача ежегодной премии «Герои Рунета» — не просто раздать статуэтки разным селебрити, а провести анализ, исследовать российский сегмент Интернета, сформировать целостную картину на основании объективных данных, в частности статистики Brand Analytics и субъективных мнений экспертов. Об этом на состоявшемся в Региональном общественном центре интернет-технологий (РОЦИТ) заседании экспертного совета премии заявил председатель правления организации, зампредседателя ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин.

Результатом заседания, в котором также принял участие исполнительный директор по медиа холдинга Rambler&Co Андрей Цыпер, стало утверждение списка лауреатов премии «Герои Рунета-2024».

В список вошли не только персоны, но и проекты, персонажи и мемы, оказавшие значительное влияние на развитие Рунета в этом году.

Антон Горелкин отметил, что в отличие от других премий у «Героев Рунета» нет номинаций.

В этом году ежегодная премия «Герои Рунета» пройдет во второй раз.

Нововведением стало внедрение механизма «народного голосования»: на первом этапе было принято свыше 1 тыс. заявок от интернет-пользователей. Сейчас на сайте премии героирунета.рф запущено голосование, где каждый желающий может выбрать одного или нескольких понравившихся номинантов из шорт-листа. За 2,5 недели в голосовании приняли участие более 5 тыс. человек.

Итоги премии подведут 11 декабря. Церемония награждения пройдет в Москве.

Также на церемонии презентуют итоговый видеоролик о главных событиях Рунета 2024 года, по версии РОЦИТ.

Генеральный партнер премии «Герои Рунета-2024» — координационный центр доменов .RU/.РФ.

Медиахолдинг Rambler&Co и информационное агентство ТАСС выступают генеральными информационными партнерами премии.