Россиянин избил поленом знакомого за съеденную кашу

Житель Прилузского района Коми предстанет перед судом за жестокое избиение знакомого, который без разрешения съел кашу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По данным следствия, в октябре 2024 года мужчина пришел в гости к своему приятелю. Друзья решили немного выпить, мужчина дал гостю денег и отправил его в магазин за спиртным. Когда посыльный вернулся, он обнаружил, что в доме его приятеля находится местный житель, который занимался попрошайничеством, незваный гость залез в холодильник, достал оттуда кашу и ел ее.

Россиянин схватил полено и несколько раз ударил поедавшего кашу мужчину. Потерпевший выбежал на улицу, где прохожие вызвали ему скорую помощь. Хозяин дома вместе с другом продолжили застолье. В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

Ранее россиянин пошел искать пропавшего тестя, напал на его соседа и пробил ему голову палкой.