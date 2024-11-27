В Ленобласти рабочий попал в реанимацию после удара током на электростанции

Во Всеволожске мужчина получил электротравму на рабочем месте, пострадавший выжил, он госпитализирован в отделение реанимации. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел на электроподстанции по улице Гоголя во Всеволожске. Во время ремонтных работ 39-летний сотрудник станции получил удар током. Пострадавший выжил, он госпитализирован.

Состояние мужчины врачи оценивают как тяжелое, он находится в отделении реанимации районной больницы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Крыму следователи устанавливают обстоятельства несчастного случая с 13-летним школьником, мальчика ударило током, спасти его не смогли. Подросток забрался в помещение трансформаторной подстанции. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, известно, что на подстанцию имелся свободный доступ. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Перми ребенок попал в больницу после удара током в подъезде.