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Из окна томской многоэтажки выпал четырехлетний ребенок

В Томске четырехлетний ребенок выпал из окна восьмого этажа

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Томске устанавливаются обстоятельства несчастного случая с малолетним ребенком, мальчик выпал из окна восьмого этажа. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел днем 26 ноября в многоэтажке по улице Энтузиастов. Четырехлетний мальчик упал с высоты восьмого этажа, спасти его медики не смогли. По предварительной информации, в квартире вместе с ребенком находилась его мать, малолетние брат и сестра. Мальчик остался в комнате один и, вероятно, самостоятельно открыл окно.

Возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются, известно, что семья прибыла в Россию из Таджикистана.

До этого сообщалось, что в Калининграде прохожие нашли ребенка под окнами дома: девочка выпала из окна квартиры на шестом этаже. Очевидцы вызвали скорую помощь. На момент прибытия медиков пострадавшая находилась в бессознательном состоянии. Подробности о характере травм ребенка неизвестны, она госпитализирована.

Ранее шестиклассница выжила после падения с 13-го этажа в Петербурге.

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