Жюри просветительской награды «Знание. Премия» оценило проекты номинантов

Количество заявок на участие в четвертом сезоне проекта «Знание. Премия» выросло в 6 раз — до 19,5 тыс. Об этом на заседании почетного жюри просветительской награды заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Он отметил, что в два раза — до 56 — выросло количество стран, которые представляют участники.

Сергей Кириенко подчеркнул, что свои проекты представили серьезные кандидаты: губернаторы, депутаты Госдумы, сенаторы, выдающиеся ученые и деятели культуры с мировым именем.

«Каждый проект — это предмет для гордости нашей страны», — заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ.

Государственные и общественные деятели оценили проекты 110 номинантов из 30 регионов России и трех зарубежных стран. Лауреаты станут известны на церемонии вручения награды в феврале 2025 года.

В этом году в состав почетного жюри вошли заместители председателя правительства РФ Татьяна Голикова, Александр Новак, Дмитрий Чернышенко, министр просвещения Сергей Кравцов, глава МИД Сергей Лавров и другие.

После заседания почетного жюри свои голоса могут отдать жители России.

Победителей номинации «Народный выбор» определят в ходе онлайн-голосования, которое пройдет с помощью мини-приложения в соцсети ВКонтакте с 28 ноября по 15 января.

Всего за премию соревновались 61 просветитель, 43 проекта и 6 компаний из России, США, Аргентины, а также Словакии. Все они вошли в шорт-лист награды. Всего в этом году было подано 19 523 заявки из 89 регионов России и 56 зарубежных стран.

Информационными партнерами премии выступают медиахолдинг Rambler&Co, а также издания «Лента.ру» и «Газета.Ru».