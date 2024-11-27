Станция «Текстильщики» стала одним из крупнейших транспортных узлов столицы

«Текстильщики» являются одним из крупнейших транспортных узлов столицы, которым пользуются более 100 тыс. москвичей каждый будний день. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, главу ведомства цитирует пресс-служба столичного Дептранса.

Максим Ликсутов напомнил, что ранее здесь проходила только Таганско-Краснопресненская линия метро. Но за последние несколько лет была открыта одноименная станция БКЛ и запущено МЦД-2.

В результате появились десятки быстрых пересадок и маршрутов по Москве и Подмосковью. Путь до многих районов для жителей и гостей столицы сократился в разы.

Глава Дептранса сообщил, что скоро в «Текстильщиках» откроют новый переход между фиолетовой веткой метро и БКЛ. Пассажирам будет удобнее совершать пересадку.

Максим Ликсутов отметил, что по задаче мэра Москвы Сергея Собянина ведется работа над улучшением транспортной доступности каждого района столицы.

«Жители района Текстильщики за последние годы получили новые станции рельсового каркаса и стали экономить время в дороге. Новая надземная пересадка сделает поездки еще удобнее», — сказал руководитель ведомства.