Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Станция «Текстильщики» стала одним из крупнейших транспортных узлов столицы

Максим Ликсутов: транспортная доступность района Текстильщики улучшилась

close
Пресс-служба Департамента транспорта Москвы

«Текстильщики» являются одним из крупнейших транспортных узлов столицы, которым пользуются более 100 тыс. москвичей каждый будний день. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, главу ведомства цитирует пресс-служба столичного Дептранса.

Максим Ликсутов напомнил, что ранее здесь проходила только Таганско-Краснопресненская линия метро. Но за последние несколько лет была открыта одноименная станция БКЛ и запущено МЦД-2.

В результате появились десятки быстрых пересадок и маршрутов по Москве и Подмосковью. Путь до многих районов для жителей и гостей столицы сократился в разы.

Глава Дептранса сообщил, что скоро в «Текстильщиках» откроют новый переход между фиолетовой веткой метро и БКЛ. Пассажирам будет удобнее совершать пересадку.

Максим Ликсутов отметил, что по задаче мэра Москвы Сергея Собянина ведется работа над улучшением транспортной доступности каждого района столицы.

«Жители района Текстильщики за последние годы получили новые станции рельсового каркаса и стали экономить время в дороге. Новая надземная пересадка сделает поездки еще удобнее», — сказал руководитель ведомства.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами