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В Ульяновске девушка обвинила в изнасиловании обманувшего ее студента из Таджикистана

В Ульяновске студентка обвинила юношу в изнасиловании из-за неподаренного iPhone

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IMAGO/onemorepicture /Thorsten/Global Look Press

В Ульяновске девушка солгала об изнасиловании, чтобы отомстить студенту из Таджикистана, который пообещал ей iPhone за секс, но обманул. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, 18-летняя студентка местного колледжа экономики и информатики познакомилась с 21-летним Динаром еще в мае. Девушка согласилась встретиться с ним после того, как иностранец предложил ей заняться сексом в обмен на заветный гаджет. Предварительно, россиянка дважды добровольно вступала с Динаром в интимную связь, но тот свои обещания не выполнил. Обиженная девушка обратилась в полицию и подала заявление об изнасиловании. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по двум статьям и арестовали.

Однако обвиняемый отрицает все обвинения. Он уверен, что девушка решила ему отомстить таким образом за неподаренный iPhone, якобы в этом она сама призналась в разговоре с подругой. «Жертва» рассказала, что заявление ей пришлось написать из-за матери, которая поверила в выдуманную дочерью версию об изнасиловании. После этого девушка захотела поменять показания, но следователи якобы пригрозили ей наказанием за ложный донос, и она передумала. Динар по-прежнему находится в СИЗО.

Ранее россиянка разбила рукой оконное стекло и обвинила в травмах сожителя, чтобы ему отомстить.

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