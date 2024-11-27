Премия «Приоритет» отметила вклад «Газеты.Ru» в продвижение промышленных технологий России

Общественно-политическое медиа «Газета.Ru», входящее в Rambler&Co, стало победителем премии «Приоритет» в номинации «Маркетинг и продвижение промышленных технологий».

Церемония награждения победителей прошла 26 ноября в Hotel Continental.

«Хочу выразить благодарность экспертному жюри премии «Приоритет» за высокую оценку нашей работы. Эта награда подтверждает, что наши материалы помогают людям лучше понимать сложные процессы в области промышленности, науки и техники», — сказала главный редактор «Газеты.Ru» Ирина Сигова.

По ее словам, издание стремится рассказывать о том, как инновации меняют жизнь к лучшему и какие возможности они открывают для страны и россиян.

«Искренне благодарю всех наших читателей, партнеров и коллег. Ваша поддержка вдохновляет нас двигаться вперед, искать новые темы и форматы, чтобы оставаться полезным источником информации для всех, кто интересуется промышленными технологиями», — добавила Сигова.

По данным «Медиалогии» за сентябрь этого года, «Газета.Ru» занимает второе место среди самых цитируемых интернет-ресурсов. Отмечается, что онлайн-СМИ не только пишет о технологиях, но и использует их. Так, издание первым среди российских СМИ применило в работе искусственный интеллект для оперативного подбора видеоматериалов для новостных статей из своей библиотеки.

Напомним, премия «Приоритет» стала площадкой для выявления и поощрения лучших предприятий страны, достигших наибольших успехов в области импортозамещения. Она вручается за достижения в области разработки, внедрения и продвижения передовых отечественных технологий во всех сферах промышленности и ИТ.