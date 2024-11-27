Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Премия «Приоритет» отметила вклад «Газеты.Ru» в продвижение промышленных технологий России

«Газету.Ru» наградили за успешное освещение ключевых процессов в науке и технике

close
Пресс-служба Rambler&Co

Общественно-политическое медиа «Газета.Ru», входящее в Rambler&Co, стало победителем премии «Приоритет» в номинации «Маркетинг и продвижение промышленных технологий».

Церемония награждения победителей прошла 26 ноября в Hotel Continental.

«Хочу выразить благодарность экспертному жюри премии «Приоритет» за высокую оценку нашей работы. Эта награда подтверждает, что наши материалы помогают людям лучше понимать сложные процессы в области промышленности, науки и техники», — сказала главный редактор «Газеты.Ru» Ирина Сигова.

По ее словам, издание стремится рассказывать о том, как инновации меняют жизнь к лучшему и какие возможности они открывают для страны и россиян.

«Искренне благодарю всех наших читателей, партнеров и коллег. Ваша поддержка вдохновляет нас двигаться вперед, искать новые темы и форматы, чтобы оставаться полезным источником информации для всех, кто интересуется промышленными технологиями», — добавила Сигова.

По данным «Медиалогии» за сентябрь этого года, «Газета.Ru» занимает второе место среди самых цитируемых интернет-ресурсов. Отмечается, что онлайн-СМИ не только пишет о технологиях, но и использует их. Так, издание первым среди российских СМИ применило в работе искусственный интеллект для оперативного подбора видеоматериалов для новостных статей из своей библиотеки.

Напомним, премия «Приоритет» стала площадкой для выявления и поощрения лучших предприятий страны, достигших наибольших успехов в области импортозамещения. Она вручается за достижения в области разработки, внедрения и продвижения передовых отечественных технологий во всех сферах промышленности и ИТ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами