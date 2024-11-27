Подмосковные танцоры взяли 6 медалей на соревнованиях по брейкингу

Брейкеры из Подмосковья взяли 6 медалей на всероссийских соревнованиях Break Rumble, который проходил в Нижнем Новгороде с 22 по 25 ноября, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Одну золотую, три серебряные и две бронзовые медали завоевали спортсмены Московской области на Всероссийских соревнованиях по брейкингу Break Rumble, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Александра Вавилкина-Качанова из Королева получила золото в соревнованиях среди женщин в группе 19+, а Вероника Никишина — серебро. Также Никишина заработала еще одну серебряную медаль в возрастной группе 16-18 лет.

Кроме того, Мирослав Чернов и Иван Воронов, представляющие Королев, взяли серебро и бронзу в дисциплине «брейкинг» среди юниоров 16-18 лет.

Среди юниоров 16-18 лет в дисциплине «брейкинг» второе и третье места заняли Мирослав Miracle Чернов (Королев) и Иван I–Van Воронов (Королев) соответственно.

В командных соревнованиях в дисциплине «брейкинг» среди мужчин и женщин 19+ бронзовым призером стала команда из Королева One peace yes.

Турнир проводился в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».