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Фехтовальщица из Подмосковья выиграла национальную серию гран-при

Подмосковная спортсменка выиграла V этап серии гран-при по фехтованию

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Министерство физической культуры и спорта Московской области

Спортсменка из Подмосковья Яна Егорян победила в пятом этапе национальной серии гран-при по фехтованию на саблях среди женщин, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

В финале она оказалась сильнее фехтовальщицы Алины Ключниковой из Санкт-Петербурга.

Пятый этап национальной серии гран-при по фехтованию на саблях среди женщин прошел в Пензе 23 ноября.

Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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