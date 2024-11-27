Фехтовальщица из Подмосковья выиграла национальную серию гран-при

Спортсменка из Подмосковья Яна Егорян победила в пятом этапе национальной серии гран-при по фехтованию на саблях среди женщин, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

В финале она оказалась сильнее фехтовальщицы Алины Ключниковой из Санкт-Петербурга.

Пятый этап национальной серии гран-при по фехтованию на саблях среди женщин прошел в Пензе 23 ноября.

Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».